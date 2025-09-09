Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как Владимир Зеленский в интервью западным СМИ объявил, будто победа Украины – это остающаяся под контролем Киева большая часть страны, формула о возвращении к границам 91-го года становится неактуальной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

