Обслуга Зеленского: Стыд и позор. На Трампа противно смотреть!

Игорь Шкапа.  
18.08.2025 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1837
 
Переговоры на Аляске закончились поражением американского президента Дональда Трампа и тактической победой российского лидера Владимира Путина.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживающий офис диктатора Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Общая оценка – это победа и даже триумф Путина, цитирую. И, конечно, поражение и провал Трампа. Со вторым я соглашаюсь. Я думаю, что для американцев и лично для Трампа это был провал. И провал в результате собственных ошибок, в частности, вследствие того, Трамп начал, я считаю, ошибочную и вообще позорную игру в честь Путина», – рассуждал укро-эксперт.

Он недоволен красной дорожкой, которую расстелили перед Путиным, и совместной поездкой в автомобиле.

«Ну и это был стыд и позор. Это было противно!», – негодует политолог.

При этом он не согласился, что Путин одержал безоговорочную победу.

«Да, тактически. Да, к сожалению, даже я думаю, что свою тактическую задачу наладить, восстановить хорошие отношения с Трампом, а также восстановить свое манипулятивное влияние на Трампа, Путин выполнил, даже перевыполнил, благодаря ошибкам самого Трампа.

Но победы России нет политической! Ни одной конкретной договоренности, никаких официальных документов, нет какого-то там общего американо-российского мирного плана», – тешил себя Фесенко.

