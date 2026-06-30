Одесская и Харьковская области должны принадлежать России – вот настоящие цели СВО – Лизун
Денацификация Украины невозможна без физического уничтожения нацистов, поэтому цели СВО сформулированы неправильно.
Об этом на канале Delib заявил писатель и публицист Владимир Лизун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я вместо официальных целей, которые сейчас опубликованы, предлагаю другие цели. Первое, полное и окончательное освобождение Украины от нацистского режима. Капитуляция этой армии. Это первая цель должна быть», – сказал Лизун.
Он также предлагает присоединить к России как можно больше украинских регионов на добровольной основе.
«Вторая цель – проведение на территории Украины референдумов для выяснения воли населения. Какие области хотят присоединиться к России, пусть присоединяются.
Я считаю, что Одесская и Харьковская области должны принадлежать России. Если люди выскажутся против, можно создать серединное государство. Но в любом случае эти государства должны быть дружественны России», – сказал Лизун.
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