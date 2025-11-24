Офицер ВСУ: Неожиданным нападением вернем Бердянск и Мелитополь

На юге российские войска якобы находятся в уязвимом положении.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В высокой степени уязвимости находится южный фронт у россиян. Это всего-навсего стокилометровая полоска земли в Приазовье, на которой нет крупных населённых пунктов, кроме двух-трёх – Мелитополь, по сути, Бердянск уже прижат к морю. То есть, в этих степях вообще ничего нет», – сказал офицер.

По его словам, единственными более или менее надёжными укреплениями являются города.

«И городов там нет. И городов-то там нет. От Гуляйполя следующий город – Бердянск. От Орехова следующий город – Мелитополь. А Мелитополь стоит уже на берегу Молочного Лимана. Там где-то еще Геническ на берегу находится. Вот поэтому, конечно, россияне находятся в очень уязвимом положении. То есть, это Южный фронт и Крым. Они на самом деле в большей степени уязвимы в случае внезапного вторжения.

То, что они у нас выхватили в первую неделю вторжения, оно у них и осталось. Ну, так оно точно так же может в первые три 3 дня попасть под контроль Украины, если мы нападём так же внезапно, как они», – хорохорится Бекренев.