«Они хотят бомбить Оксфорд и Кембридж!» – британская газета напугана ток-шоу Соловьёва

Британские СМИ встревожены раздающимися в России призывами нанести ядерный удар по туманном Альбиону.

Так, британский таблоид Mirror с тревогой пишет, что политолог Сергей Караганов сделал «леденящий душу комментарий» в эфире ток-шоу Владимира Соловьева – не бояться применения ядерного оружия.

«Он присоединяется к растущим рядам сторонников Путина и глашатаев Кремля, призывающих к ядерной эскалации украинского конфликта и конфронтации с НАТО. Эти заявления последовали, по всей видимости, за изменением позиции президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина вполне может вернуть себе все территории, захваченные путинскими войсками», – считают авторы материала.

Караганов же призвал не бояться ядерной войны и отказаться от глупых идей, что ее нельзя выиграть.

Встревожены британцы и словами ведущего.