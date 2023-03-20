Осевший в Германии ненавистник Путина злится на беспомощность международного уголовного суда

Решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ Путина, не обязывает все государства, присоединившиеся к конвенции, задерживать российского лидера на своей территории.

Очевидно, что это решение «приравнивает Путина к Муаммару Каддафи, Слободану Милошевичу и Саддаму Хусейну», но толку от этого мало, заявил в эфире украинского «Radio NV» немецкий политолог, директор инициативного центра «Европейская стойкость», отпетый русофоб Сергей Сумленный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всем нашем желании видеть Путина за решёткой в Гааге, все эти международные договоры написаны в довольно мягких формулировках, чтобы как можно больше стран к ним присоединилось, и тогда конвенция подобного типа получает силу международной. Поэтому у страны, которая подписала такую конвенцию, есть обязательства арестовать, но нет наказания, если она этого не сделает. Поэтому много стран будут играть на этом, и если Путин приедет в какую-то дружественную страну, которая является членом Римского статута, она его не арестует. Этим Россия будет просто пользоваться, демонстрировать, что ей ничего не будет. Поэтому здесь появляется другой вопрос – насколько все жёсткие заявления будут превращены в действия, и сами страны на это посмотрят и скажут: окей, нам тоже нужно что-то такое сделать».

При этом пропагандист считает, что не многие мировые лидеры откажутся пожимать руку «преступнику», по крайней мере подозреваемому в преступлении.

«Я думаю, что много мировых лидеров не только руку ему пожмут, но ещё из больших эмоций поцелуют её. И даже некоторые члены Евросоюза, например, Орбан, который продолжит выказывать симпатию Путину, – злился Сумленный. – Я не думаю, что будут какие-то проблемы у Шольца вести телефонные переговоры с Путиным, потому что это будет подаваться как дипломатия, как ведение переговоров, “чтобы снизить градус эскалации”. Другое дело, что на уровне дипломатии заявления и обещания Путина утратили свой вес. Потому что до этого момента в Германии переговорный процесс с Россией представлялся, как со страной – постоянным членом Совета безопасности ООН, участником зерновой сделки, климатических, экономических программ. Если сейчас действующий глава страны объявлен в международный розыск как преступник, это уже меняет ситуацию. Потому что не было таких прецедентов. Международный уголовный суд ни разу не объявлял в розыск государственного деятеля, не отстраненного от своих обязательств, тем более, главу державы, и, тем более постоянного члена Совета безопасности ООН. Что с этим делать, не совсем понятно, потому что юридических конструкций для этого нет. Международное право в этом случае очень противоречиво, главу державы просто так арестовать нельзя. Фактически, мы видим создание неких новых рамочных условий для применения международного права. Потому что оно базируется во многих своих частях на прецедентах, и общеприменительная практика нигде не прописана. Но все так делают, потому что это традиция, а традиции, если её нет, значит, все будут делать каким-то своим способом самостоятельно, а потом выкристаллизуется какой-то новый способ применения».

Проживающий в Германии заукраинец посетовал, что сторонников нормализации отношений с Россией остается довольно много, и в любом решении коллективного Запада они видят «руку Вашингтона и шаг к эскалации». Правда, чтобы совсем не расстраиваться – предлагает «не обращать на это внимания».