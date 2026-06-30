Осмелевший главарь ОУН: «Главная цель теперь – убедить Запад в необходимости полного уничтожения России»

Запад пребывает в плену «многовековых» иллюзий, что в России будет достаточно лишь поменять правительство, без уничтожения государства.

Об этом в эфире ивано-франковской ТРК РАІ заявил «президент антиимперского блока народов», глава запрещенной в РФ ОУН (б) Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Наша главная цель – это уничтожение России как государства. Мы уверены в том, что какой бы мы мирный договор сейчас ни подписали с русскими, они нас никогда не оставят в покое до того времени, пока правители Москвы будут распоряжаться теми колоссальными ресурсами, которые Россия завоевала и колонизировала за время своей истории… Мы смотрим на наших союзников из Америки, из Европы, и мы видим разумных политиков, которые высказывают солидарность с Украиной. Но часто в вопросе будущего России они очень категоричны. Они считают, что Россия должна быть свободной демократической страной, где будут уважаться права человека, где будет рыночная экономика», – посетовал Медуница.

«Мы понимаем, что это невозможно», – вставила телеведущая-рагулиха.

«Они пребывают в плену многовековых иллюзий в отношении Москвы. Потому что российский социум просто заражен особой формой нацизма, который называется русский шовинизм. Они думают, что они могут поменять Путина на Юлию Навальную [внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ], и она станет демократическим лидером там, и эти люди смогут сделать в России демократию – та не будет этого! И наша миссия – их в этом убедить!», – вещал главарь-бандеровец.

Читайте также: Главарь ОУН: «Разжигать и разжигать! Подорвём единство России посредством ИПСО».