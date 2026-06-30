Осмелевший главарь ОУН: «Главная цель теперь – убедить Запад в необходимости полного уничтожения России»

Тарас Стрельцов.  
30.06.2026 20:22
  (Мск) , Львов
Просмотров: 210
 
Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Запад пребывает в плену «многовековых» иллюзий, что в России будет достаточно лишь поменять правительство, без уничтожения государства.

Об этом в эфире ивано-франковской ТРК РАІ заявил «президент антиимперского блока народов», глава запрещенной в РФ ОУН (б) Олег Медуница, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пребывает в плену «многовековых» иллюзий, что в России будет достаточно лишь поменять правительство,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Наша главная цель – это уничтожение России как государства. Мы уверены в том, что какой бы мы мирный договор сейчас ни подписали с русскими, они нас никогда не оставят в покое до того времени, пока правители Москвы будут распоряжаться теми колоссальными ресурсами, которые Россия завоевала и колонизировала за время своей истории…

Мы смотрим на наших союзников из Америки, из Европы, и мы видим разумных политиков, которые высказывают солидарность с Украиной. Но часто в вопросе будущего России они очень категоричны. Они считают, что Россия должна быть свободной демократической страной, где будут уважаться права человека, где будет рыночная экономика», – посетовал Медуница.

«Мы понимаем, что это невозможно», – вставила телеведущая-рагулиха.

«Они пребывают в плену многовековых иллюзий в отношении Москвы. Потому что российский социум просто заражен особой формой нацизма, который называется русский шовинизм. Они думают, что они могут поменять Путина на Юлию Навальную [внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ], и она станет демократическим лидером там, и эти люди смогут сделать в России демократию – та не будет этого! И наша миссия – их в этом убедить!», – вещал главарь-бандеровец.

Читайте также: Главарь ОУН: «Разжигать и разжигать! Подорвём единство России посредством ИПСО».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Осмелевший главарь ОУН: «Главная цель теперь – убедить Запад в необходимости полного уничтожения России»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить