«Освобождением Донбасса ничего не закончится. Запад списал в утиль весь русский Юго-Восток» – Живов

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Киев не спешит мобилизовать молодёжь до 25 лет, поскольку это поколение – уже носители сугубо украинской идентичности, поэтому нет задачи отправлять их на убой.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни один из тех вопросов, которые сейчас поставлены, не решается взятием Славянска и Краматорска, кроме того, что мы полностью восстановим территориальную целостность ДНР. Смотрите, потенциально на убой отдана вся Юго-Восточная Украина, весь ореол обитания русских людей на Украине, именно русских, которые примерно по Днепру проходят и ещё по Югу, – он на заклание уже отдан. Закончится Славянско-Краматорская операция, ещё есть Кременчуг, Запорожье, Днепр, Одесса, Николаев, Сумы, Харьков – огромное количество гигантских городов, которые уже списаны в утиль, потому что там живут русские люди. Потому что стратегическая задача, чтобы на Украине русских и русскомыслящих людей вообще не осталось. Они не мобилизуют украинцев 25 лет и ниже, потому что те уже являются носителями сугубо украинской идентичности. А люди старше 25 лет по-прежнему являются носителями русской идентичности или русско-украинской идентичности, некой компромиссной. Помнят ещё Советский Союз, помнят ещё времена до 2014 года. Поэтому, закончится Славянск – начнётся Харьков или Запорожье, или ещё что-то», – сказал Живов.