«Освобождением Донбасса ничего не закончится. Запад списал в утиль весь русский Юго-Восток» – Живов

Максим Столяров.  
28.06.2026 20:56
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 1129
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев не спешит мобилизовать молодёжь до 25 лет, поскольку это поколение – уже носители сугубо украинской идентичности, поэтому нет задачи отправлять их на убой.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтер, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не спешит мобилизовать молодёжь до 25 лет, поскольку это поколение – уже носители...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ни один из тех вопросов, которые сейчас поставлены, не решается взятием Славянска и Краматорска, кроме того, что мы полностью восстановим территориальную целостность ДНР.

Смотрите, потенциально на убой отдана вся Юго-Восточная Украина, весь ореол обитания русских людей на Украине, именно русских, которые примерно по Днепру проходят и ещё по Югу, – он на заклание уже отдан.

Закончится Славянско-Краматорская операция, ещё есть Кременчуг, Запорожье, Днепр, Одесса, Николаев, Сумы, Харьков – огромное количество гигантских городов, которые уже списаны в утиль, потому что там живут русские люди.

Потому что стратегическая задача, чтобы на Украине русских и русскомыслящих людей вообще не осталось. Они не мобилизуют украинцев 25 лет и ниже, потому что те уже являются носителями сугубо украинской идентичности. А люди старше 25 лет по-прежнему являются носителями русской идентичности или русско-украинской идентичности, некой компромиссной. Помнят ещё Советский Союз, помнят ещё времена до 2014 года. Поэтому, закончится Славянск – начнётся Харьков или Запорожье, или ещё что-то», – сказал Живов.

«Решение, как стратегически прекратить эту войну надолго – либо дипломатической договорённостью, либо войной совершенно другого уровня интенсивности», – добавил военкор.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Освобождением Донбасса ничего не закончится. Запад списал в утиль весь русский Юго-Восток» – Живов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить