От пожизненного до помилования – что ждет участников вооруженных мятежей в России

Елена Острякова.  
15.10.2024 23:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, мятеж, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Госдума приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мятежников, отказавшихся участвовать в бунте и вовремя сообщивших о нем властям, освободят от уголовной ответственности, если в их действиях нет иного состава преступления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию...

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«Считаем находкой стимулирование предупреждения этого тягчайшего преступления на ранней стадии. Даем возможность возможному преступнику вовремя раскаяться и прийти с повинной. В связи с этим законодатель будет устанавливать процедуру освобождения его от уголовной ответственности», – сказал член думского комитета по государственному строительству и законодательству Отари Аршба.

При этом правительство предложило ужесточить наказание для тех, чья роль в бунте была наибольшей. Тюремные сроки за мятеж в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя России тюремные сроки могут достигать 20 лет.

«Очевидно, что это последствия мятежа Пригожина 2023 года. Само дело о мятеже в 2023 году было сразу же закрыто в рамках политической целесообразности, и за мятеж никто не сел. Но государство выводы сделало. Так как практика показала, что вооруженные мятежи возможны, то и относиться к ним теперь будет более сурово. С первопричиной данного закона вопрос закрыт. Но свое отражение в законодательстве эта история нашла», – написал в своем тг-канале военный эксперт Борис Рожин.

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