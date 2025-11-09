Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый украинец должен ежедневно тратить несколько часов на то, чтобы заходить на российские ресурсы – и разжигать, и разжигать ненависть.

Об этом на канале «Апостроф» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Более 140 миллионов россиян убить дронами невозможно, это неподъёмная задача. Посмотрите на Израиль и Сектор Газа. Пока армия выигрывает время, всё общество должно перейти на режим тотального сопротивления. Ежедневной рутиной для каждого украинца должна быть борьба с врагом. Хотя бы несколько часов в день этому уделять. Это можно делать, не выходя из дома, когнитивными технологиями. Мы, украинцы, не хотим общаться с русскими, потому что они лаптеногие, чмобики, немытая Россия. Нам это отвратительно. Но мы должны подняться над этим, и перепрограммировать врага», – рассуждала Берлинская.

Она подчеркнула, что украинцам в этом плане повезло, ведь они также росли в Советском Союзе, «понимают российский программный код», и даже могут притворяться русскими.