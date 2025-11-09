От украинцев потребовали круглосуточно разжигать ненависть в рунете
Каждый украинец должен ежедневно тратить несколько часов на то, чтобы заходить на российские ресурсы – и разжигать, и разжигать ненависть.
Об этом на канале «Апостроф» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Более 140 миллионов россиян убить дронами невозможно, это неподъёмная задача. Посмотрите на Израиль и Сектор Газа.
Пока армия выигрывает время, всё общество должно перейти на режим тотального сопротивления. Ежедневной рутиной для каждого украинца должна быть борьба с врагом. Хотя бы несколько часов в день этому уделять.
Это можно делать, не выходя из дома, когнитивными технологиями. Мы, украинцы, не хотим общаться с русскими, потому что они лаптеногие, чмобики, немытая Россия. Нам это отвратительно. Но мы должны подняться над этим, и перепрограммировать врага», – рассуждала Берлинская.
Она подчеркнула, что украинцам в этом плане повезло, ведь они также росли в Советском Союзе, «понимают российский программный код», и даже могут притворяться русскими.
«Важно начать. 140 миллионов сразу не станут пацифистами. Но нам важно перетянуть хотя бы несколько миллионов в активных пацифистов. И тогда та ненависть, которую Кремль направляет на нас, будет направлена в саму Россию.
Нам нужно начинать уже сейчас. Я гарантирую, что если у нас будут тысячи человек, которые системно работают на ту сторону, мы быстро увидим бунты в России.
Там много противоречий внутри – проблема мигрантов, конкуренция местных князьков за ресурс, и так далее.
Это нужно использовать. И без агрессии, методично показывать им, что основная проблема – это их руководство. И подталкивать к тому, чтобы они начали бунтовать, начались стычки на улицах и гражданская война», – подытожила нацистка.
