Паника «младоевропейцев»: Путин облапошит Трампа и захватит всю Украину!

Владимир Путин даже и не думает отказываться от цели полного контроля над всей Украиной, на Аляске он попытается отвлечь Дональда Трампа на другие вопросы.

Такое мнение некоего «высокопоставленного чиновника из Восточной Европы» публикует Reuters.

Можно предположить, что речь идёт о наиболее антироссийски настроенных «младоевропейцах» вроде Прибалтики или Польши.

«Путин попытается отвлечь Трампа от Украины на переговорах, предложив ему возможный прогресс в контроле над ядерными вооружениями или что-то связанное с бизнесом», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».