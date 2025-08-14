Паника «младоевропейцев»: Путин облапошит Трампа и захватит всю Украину!

Михаил Рябов.  
14.08.2025 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 437
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Владимир Путин даже и не думает отказываться от цели полного контроля над всей Украиной, на Аляске он попытается отвлечь Дональда Трампа на другие вопросы.

Такое мнение некоего «высокопоставленного чиновника из Восточной Европы» публикует Reuters.

Владимир Путин даже и не думает отказываться от цели полного контроля над всей Украиной,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Можно предположить, что речь идёт о наиболее антироссийски настроенных «младоевропейцах» вроде Прибалтики или Польши.

«Путин попытается отвлечь Трампа от Украины на переговорах, предложив ему возможный прогресс в контроле над ядерными вооружениями или что-то связанное с бизнесом», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы надеемся, что Трамп не позволит русским обмануть себя, он понимает все эти опасные вещи. Единственная стратегическая цель для россиян — не получить новые санкции и снять санкции, которые США и другие страны ввели ранее. Других крупных целей у россиян сейчас нет. Они думают, что найдут способ так или иначе захватить всю Украину», – сокрушается собеседник агентства.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить