Паника «младоевропейцев»: Путин облапошит Трампа и захватит всю Украину!
Владимир Путин даже и не думает отказываться от цели полного контроля над всей Украиной, на Аляске он попытается отвлечь Дональда Трампа на другие вопросы.
Такое мнение некоего «высокопоставленного чиновника из Восточной Европы» публикует Reuters.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Можно предположить, что речь идёт о наиболее антироссийски настроенных «младоевропейцах» вроде Прибалтики или Польши.
«Путин попытается отвлечь Трампа от Украины на переговорах, предложив ему возможный прогресс в контроле над ядерными вооружениями или что-то связанное с бизнесом», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы надеемся, что Трамп не позволит русским обмануть себя, он понимает все эти опасные вещи. Единственная стратегическая цель для россиян — не получить новые санкции и снять санкции, которые США и другие страны ввели ранее. Других крупных целей у россиян сейчас нет. Они думают, что найдут способ так или иначе захватить всю Украину», – сокрушается собеседник агентства.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: