США вслед за Венесуэлой готовят смену власти в Колумбии, где в 2026 году запланированы выборы и уже готов проамериканский кандидат. Новая власть будет отправлять воевать за Украину официальные подразделения, а не группы наёмников, как сейчас.

Об этом в интервью каналу «Книжный день Центр» завил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Медельин – это единственный нестоличный город Латинской Америки, где есть метро. На него точат зубы проамериканские военные. Там уже назначен колумбийский Пиночет, который уже всем разъясняет, что следующий будет он. Вопрос только в том, когда американцы дадут отмашку», – сказал Делягин.