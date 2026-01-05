Депутат Госдумы предлагает запретить международную связь на домашних телефонах

Запрет телефонных звонков по мессенджерам Вацап и Телеграм снизил число граждан, обманутых украинскими мошенниками.

Об этом депутат Госдумы РФ Сергей Боярский заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНаввигатора».


«Ни Вацап, ни Телеграм никто специально из вредности выключать, ломать, замедлять не собирался. Эти платформы, находясь на нашем рынке, должны были выполнить определенные требования российского законодательства, которые одни для всех… Ни Вацап, ни Телеграм не откликались на законные требования регулятора, не вступали с нами в переговоры, поэтому было принято решение о деградации звуковых сообщений на этих платформах. Именно с этого момента мы увидели, что сбили волну мошеннических действий», – утверждал Боярский.

Однако, по его словам, теперь мошенники перекочевали в международные вызовы на стационарную связь.

«Что касается стационарной телефонной связи, я хочу предложить непопулярное, но необходимое действенное решение. Я бы выключил возможность международных вызовов на стационарные номера. Хотя бы временно. У меня есть стойкое убеждение, что нашим пенсионерам на домашние номера звонят только мошенники», – сказал Боярский.

