Секта Буданова. Для кого готовят «украинских шахидов»

После того, как на смену сатанисту и поклоннику вуду Ермаку в Зе-офис пришел террорист Буданов, обозначился новый вектор зомбирования украинцев. Это новое сектантство. Недавно стало известно, что в его бывшей конторе была создана харизматическая секта «боевых протестантов» – спецподразделение ГУР. Называется «Церковь катехон».

Катехон («удерживающий», греч.) – старинное религиозно-политическое и богословское понятие, основанное на учении о конечных судьбах мира и человека. Оно характеризовало монархическое государство, имевшее миссию препятствовать приближению конца света, приходу антихриста и окончательному торжеству зла в истории.

Теперь жидобандеровские демоны эту идею поставили с ног на голову. Извратили, как и все остальное. По их мнению, «антихрист» – это Путин, возглавляющий «империю зла». И, мол, «удерживающим» от конца света является Укрорейх, ведущий с ним борьбу.

Сей бред пропагандируется радикальным нацистом Корчинским, который внесен в России, как и Буданов, в список террористов и экстремистов, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Кстати, перед Новым годом «Корч» снова озвучил его в своем блогерском изгалянии. И вот выяснилось, что он нашел поддержку не где-нибудь, а в ГУР. И «сывовусый» подонок там сделался «гуру». Его можно увидеть на ролике, где будановская банда поет и пляшет на своем «молебне».

В последнее время ширятся инсайды о том, что их «религия» будет активно внедряться и в ВСУ, и среди населения. Эдакий новый инструмент для разжигания «патриотизма» и готовности безропотно идти на «мясные штурмы». Вот что говорит по данному поводу наш старый знакомый, русский киевлянин и экс-военком Андрей:

«Мои бывшие коллеги сообщают мне, что «политруки» из ВСУ все чаще ссылаются на эту самую «Церковь катехона» при промывке мозгов личсоставу. И в ТЦК начали распространяться памятки, содержащие его «постулаты». Делается это с целью убедить «пушечное мясо», разочарованное нищетой, бесправием, зверствами людоловов, подонством командиров и военными поражениями, в том, что оно выполняет «великую миссию спасения мира». И в том, что те, кто ее выполняет, в случае гибели становятся «мучениками веры» и мгновенно попадают в рай».

Андрей также поделился сведениями, полученными от своего знакомого – бывшего сотрудника ГУР. Тот сообщил, что подобное зомбирование планируют широко применять при подготовке агентов-террористов. Во многом это схоже с методикой подготовки исламских шахидов. С этой целью и в ГУР, и в армии планируется ввести институт «катехоновских» «капелланов», дабы систематизировать охмуреж и поставить его на широкую ногу.

Манипуляторы из «ЦК» делают ставку на смуту в религиозной сфере. Надеются, что ПЦУ и униаты войдут с ними в альянс, а УПЦ будет запрещена, что облегчит их влияние на умы.

Есть и другой сценарий. Это подготовка террористов к сбросу самого Зеленского. Ведь недаром говорят о том, что Зельц назначил Буданова «по рекомендации» США. И если Трамп решит, что Зе не нужен, на первое место может выйти «главгуру», имеющий давние связи с ЦРУ.

Вот еще одно мнение – тоже нашего старого знакомого, прихожанина УПЦ и искусствоведа Вадима: