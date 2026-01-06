Укро-генерал: Ситуация для ВСУ стала хуже и в Купянске, и под Запорожьем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия усилила давление на всех участках фронта. Ситуация для ВСУ в Гуляйполе на запорожском направлении критическая, а успехи в Купянске нивелируются.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

