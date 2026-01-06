Укро-генерал: Ситуация для ВСУ стала хуже и в Купянске, и под Запорожьем

Анатолий Лапин.  
06.01.2026 16:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 592
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Российская армия усилила давление на всех участках фронта. Ситуация для ВСУ в Гуляйполе на запорожском направлении критическая, а успехи в Купянске нивелируются.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия усилила давление на всех участках фронта. Ситуация для ВСУ в Гуляйполе на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Она (ситуация, – авт.) критическая, город находится в серой зоне. Наши пытаются держать околицы на северо-западной и западной стороне. Но по тому, как развивается динамика, это вопрос во времени, сколько еще удастся нашим силам удерживать хотя бы эти позиции.

Опасность еще есть в том, что после Гуляйполя дальше, с точки зрения обороны, мало за что можно зацепиться

В целом, кроме Купянска и даже в самом Купянске все усложняется и усугубляется для сил обороны Украины. Даже по Купянску они перебросили туда войска, там «Рубикон» – подразделение дроновое, очень насыщенно инструментарием, специалистами…

По Купянску ситуация усложняется, по всем основным направлениям активизировались, на Сумском, например, на Харьковщине, то есть усложнилась ситуация по фронтам», – заявил Романенко.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить