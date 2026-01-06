Укро-генерал: Ситуация для ВСУ стала хуже и в Купянске, и под Запорожьем
Российская армия усилила давление на всех участках фронта. Ситуация для ВСУ в Гуляйполе на запорожском направлении критическая, а успехи в Купянске нивелируются.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Она (ситуация, – авт.) критическая, город находится в серой зоне. Наши пытаются держать околицы на северо-западной и западной стороне. Но по тому, как развивается динамика, это вопрос во времени, сколько еще удастся нашим силам удерживать хотя бы эти позиции.
Опасность еще есть в том, что после Гуляйполя дальше, с точки зрения обороны, мало за что можно зацепиться…
В целом, кроме Купянска и даже в самом Купянске все усложняется и усугубляется для сил обороны Украины. Даже по Купянску они перебросили туда войска, там «Рубикон» – подразделение дроновое, очень насыщенно инструментарием, специалистами…
По Купянску ситуация усложняется, по всем основным направлениям активизировались, на Сумском, например, на Харьковщине, то есть усложнилась ситуация по фронтам», – заявил Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: