«Пекин обеспокоен Путиным» – китаянка-глобалистка взялась вбивать клин
Китай испытывает беспокойство по поводу сближения США и России.
Об этом старший сотрудник по Китаю в британском аналитическом центре Чатем-хаус Ю Цзе заявила на конференции этой организации, посвященной вопросам сближения США и РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пекин инвестировал в двусторонние отношения с Москвой почти два десятилетия и вдруг понял, что Путин не совсем надежный партнер. Но у Китая все еще сохраняется необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией. Китай граничит с 14 соседями, и Россия имеет самую протяженную границу в 4,3 тыс км, что эквивалентно ширине всего европейского континента», – вещала Ю Цзе.
При этом она назвала «фантастическим» утверждение о том, что США могут вбить клин между Китаем и Россией, поскольку «Россия зависит от Китая в экономическом и политическом плане, и несколько добрых и дружеских твитов Трампа не разрушат это в одночасье»
«У Пекина и Москвы действительно глубоко укоренилось чувство согласованности благодаря общему пониманию: гегемония США служит помехой как для Китая, так и для России, когда речь заходит об их собственных сферах влияния и роли в международных делах. Это объединяет этих двоих, даже если Путин очень сблизился с Дональдом Трампом.
Когда Трамп называет Путина и Си своими друзьями, они не воспринимают эти слова всерьез. Они просто холодно просчитывают, как им выстроить отношения. Я думаю, что у Китая нет другого выхода, кроме как принять географические реалии и внимательно наблюдать, что на самом деле нужно Путину.
Я думаю, что Китай хочет, чтобы Россия оставалась бы такой, какая она есть, пока у нее есть лидер, который не настроен прозападно и будет защищать интересы Китая в регионе», – рассуждала Ю Цзе.
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