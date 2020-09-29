План по Приднестровью, поддержка Москвы. Додон идет на выборы президента РМ

29.09.2020, Тирасполь, София Русу

Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала действующего главу страны Игоря Додона кандидатом на президентских выборах, которые назначены на 1 ноября.

Додон претендует на победу – одна за другой появляются его громкие предвыборные инициативы. Так, на прошлой неделе, выступая во время онлайн-выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН, он сообщил, что молдавские власти не позднее первой половины 2021 года представят участникам переговорного формата «5+2» проект модели окончательного урегулирования приднестровского конфликта.

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Там же, на сессии Генассамблеи, Додон подчеркнул важность нейтралитета Молдовы и сказал о том, что у русского в Молдове – особый статус языка межнационального общения, что является «конкурентным преимуществом» для граждан страны в современном мире.

Перед самой регистрацией кандидатом в президенты, 28 сентября Игорь Додон поговорил в режиме видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам встречи стало известно, что Россия предоставит пострадавшим от засухи фермерским хозяйствам Молдовы топливо на сумму 5,4 млн евро.

О том, с чем вступает Игорь Додон в предвыборную битву, «ПолитНавигатор» побеседовал с экспертом, экс-министром иностранных дел Приднестровья Владимиром Ястребчаком.

ПолитНавигатор: В соцсетях шутят, что Игорь Додон уже обещал вернуть украденный из банковской системы Молдовы миллиард евро, а сейчас вот берется за полгода придумать формулу разрешения приднестровского конфликта. Заявления о выработке модели урегулирования – это предвыборные трюки действующего президента, или план действительно будет?

Владимир Ястребчак: Тут можно вспомнить давний анекдот о том, как на колхозном собрании решали, чем заняться: строительством забора или строительством коммунизма в планетарном масштабе. Поскольку нужных стройматериалов не оказалось, решили сразу перейти ко второму пункту повестки.

При этом, я бы не назвал подобные заявления «трюками»: это вполне логичный предвыборный процесс, в рамках которого Игорь Додон, как один из основных кандидатов, стремится найти те темы, которые могут быть наиболее интересны как молдавским избирателям, так и зарубежным партнерам, от которых ему потребуется если не поддержка, то хотя бы нейтральное отношение.

Написать какой-либо «план» по Приднестровью не представляет ни малейшей проблемы, в том числе для Кишинева. У всех участников переговорного процесса, включая молдавские власти, есть большой опыт в этой сфере, и любой мало-мальски знакомый с ситуацией чиновник может в течение суток «на коленке» подготовить что-то «эпохальное».

Другое дело – вопрос о реалистичности такого рода «проектов» и высказываний. Тестом на реалистичность мог бы стать вопрос о том, в какой степени в рамках подготовки проекта официальный Кишинев будет готов к отмене «статусного» Закона Республики Молдова 2005 года (без чего никакие проекты не будут реализуемы) и (или) к организации референдума по утверждению итогов урегулирования. Даже если ограничиться первой частью поставленной проблемы, то очевидно, что нынешний состав парламента вряд ли поддержит отмену Закона 2005 года.

Поэтому заявления о «планах», естественно, ориентированы на предвыборную кампанию, причем не только на президентскую, но и на будущую парламентскую, поскольку за полгода в Молдове вряд ли кардинально изменится политический расклад. Однако в Кишиневе пока, похоже, больше думают об информационной кампании, чем о реальных действиях.

ПолитНавигатор: Игорь Додон говорит о «восстановлении территориальной целостности и функционировании Молдовы как единого и неделимого организма». Приднестровье уже это проходило. Кишинев наверняка предложит Тирасполю статус «сильной автономии», тогда как в Приднестровье, строящем 30 лет собственное государство, видят окончательное урегулирование конфликта на основе существующих реалий. Будет очередной тупик?

Владимир Ястребчак: Выдвигая «идеи», Игорь Додон опасается критики со стороны своих оппонентов, особенно шумных так называемых «комбатантов», которые уже напомнили о себе обещаниями «отрезать головы» жителям Приднестровья. Для выстраивания нормального диалога с Приднестровьем нынешним молдавским властям стоило бы дать правовую оценку подобным заявлениям, прежде чем рассуждать о «территориальной целостности» – лозунге, под которым приднестровцев убивали в начале 1990-х.

Но Президент Молдовы старается избежать прямой конфронтации с «правыми», которые представляют серьезную часть политического спектра Молдовы, а сами «комбатанты» могут стать ядром массовых протестов, о которых так много говорит в последнее время молдавская оппозиция. Отсюда – исчерпавшие себя концепции «автономии» и т.п.

Молдова и сейчас не функционирует как «единый и неделимый организм»: достаточно вспомнить о «выключениях» президента, о роли Конституционного суда, который своим «правотворчеством» в любой момент может заменить все органы власти, вместе взятые, и который своим росчерком пера отменяет статус русского языка и называет Приднестровье «оккупированной территорией», и о многом другом.

Для того чтобы распространять «единство и неделимость» на соседей, надо разобраться с этим у себя. И не следует ждать, что Приднестровье станет неким «цементирующим раствором» для государства, в необходимости существования которого сомневаются многие его же собственные граждане.

Что касается «сильных автономий» и т.п., то, действительно, все это уже проходили. Стороны в очередной раз обменяются проектами в соответствии со своими официальными позициями, а затем вновь постараются заняться решением социально-экономических проблем. Можно будет сожалеть лишь о том, что ради этого придется терять время, которое можно было бы потратить на поиск конструктивных решений в различных областях.

ПолитНавигатор: Можно ли говорить об «окончательном урегулировании приднестровского конфликта», если сегодня даже разрешения текущих проблем людей, живущих на обоих берегах Днестра, добиться не удается?

Владимир Ястребчак: Чуть выше мы уже говорили об этом. Представляется, что если и в повседневных вопросах не всегда удается достичь развязок, если уже подписанные договоренности, в которых нет политики, с трудом выполняются или же их пытаются пересмотреть по ходу их выполнения, в одностороннем порядке придать им новое содержание, отличное от согласованного – то говорить об «окончательном урегулировании» затруднительно.

Должно быть четкое понимание того, что подписанные договоренности будут исполнены. Сейчас такого понимания нет, более того, молдавские власти с завидным постоянством пытаются изменить «правила игры» по уже подписанным соглашениям в рамках своего внутреннего законодательства или же переключить внимание международного сообщества на другие проблемы, актуальность которых искусственно поддерживается Кишиневом.

С другой стороны, при решении большинства социально-экономических вопросов – так или иначе приходится затрагивать политические темы, находить по ним компромиссы. Полагаю, что именно поэтапность должна быть основой урегулирования противоречий, а не кавалерийские наскоки и глобальные проекты, к которым не готово, прежде всего, молдавское общество.

ПолитНавигатор: Президент Молдовы заявил в своем выступлении, что выступает за расширение сотрудничества ООН с ОБСЕ в управлении миротворческими операциями. Что это значит применительно к Приднестровью?

Владимир Ястребчак: Хотелось бы надеяться, что этот пассаж будет внимательно изучен в Москве. Потому как в отношении Приднестровья и региона в целом это может означать плохо скрываемую настойчивость Кишинева в его желании добиться переформатирования миротворческой операции за счет, как минимум, структур ОБСЕ, усиления их роли. Как можно добиваться усиления роли ООН применительно к миротворческой операции в зоне молдо-приднестровского конфликта, сказать вообще затруднительно.

Есть и еще один аспект проблемы. Продвигая усиление роли ОБСЕ в контексте миротворчества, молдавские власти нередко заявляют о том, что хотели бы создать в регионе модель урегулирования, которая могла бы быть востребована в других конфликтах, в первую очередь, на Донбассе. Но усиление роли ОБСЕ означало бы, напротив, навязывание нашему формату миротворчества иных механизмов, т.е. очевидно противоречие в заявлениях молдавских властей. Тем более что в Приднестровье исходят из того, что каждый конфликт – индивидуален, а проведение каких-либо аналогий и уж тем более использование опыта возможно только при самом тщательном анализе такого опыта и только на основе принципа «не навреди».

Остается надеяться, что г-н Додон имел в виду опыт участия молдавских военных в других миротворческих операциях, проводимых под международной эгидой, и сохранил свою приверженность тем же самым постулатам о незыблемости миротворческой операции в зоне конфликта между Молдовой и Приднестровьем, о которых он регулярно заявляет в контактах с высшим российским и приднестровским руководством. Не хотелось бы думать о том, что ключевые тезисы для одной международной аудитории могут радикально отличаться от тезисов для другой международной аудитории.

ПолитНавигатор: Как бы там ни было, Игорь Додон хотя бы предлагает Тирасполю диалог. Есть ли идеи относительно приднестровского урегулирования у его политических соперников?

Владимир Ястребчак: Да, ситуация похожа на классический прием «доброго и злого следователей». Один из главных оппонентов Игоря Додона, Майя Санду, уже заявила в одном из интервью о том, что в случае избрания на пост президента не намерена встречаться с «лидерами Тирасполя», поскольку не видит в этом целесообразности, и при этом собирается «пересмотреть» формат «5+2».

Впрочем, здесь можно многое списать на политический радикализм, который быстро проходит в случае реального прихода к власти и осознания необходимости уважать не только собственные предвыборные слоганы и себя как кандидата, но и международные обязательства своей страны, а также позицию международных партнеров.

Думается, что г-же Санду придется соизмерять свою предвыборную риторику с позицией в отношении формата «5+2» со стороны Европейского Союза и США. Тем более, что в политике не бывает ничего невозможного, и Майе Санду стоит помнить об опыте Михая Гимпу, который в бытность и.о. президента Молдовы выполнял функции председательствующего в СНГ, на что вряд ли мог рассчитывать даже в самых смелых политических фантазиях.

Безусловно, готовность к диалогу является важным маркером для приднестровцев. Г-же Санду и всем, кто столь активно в Кишиневе говорит о «приднестровской угрозе» в свете предстоящих выборов, не стоит удивляться тому, как голосуют приднестровцы и как они сами относятся к тем, кто, в свою очередь, считает их «избирателями второго сорта». В этом плане позиция Игоря Додона вполне логична и понятна.

ПолитНавигатор: Прокомментируйте, пожалуйста, результаты переговоров президента Игоря Додона с Владимиром Путиным. Кажется, Додон вновь обзавелся сильным российским козырем в предвыборной кампании.

Владимир Ястребчак: Скорее, это не Игорь Додон «обзавелся» российским козырем, а его потеряли те, кто мог бы на него рассчитывать. Действительно, российский «вектор» в молдавской политике пока выглядит монополизированным И. Додоном (особенно с учетом пожелания успеха на предстоящих выборах со стороны Президента России В. Путина), однако не стоит забывать, что многое для этого было сделано самими же молдавскими политиками.

К примеру, Ренато Усатый, «звезда» молдавской политики 2014-2017 годов, имевший сильную поддержку в России и соглашение о межпартийном сотрудничестве с ЛДПР, сейчас воспринимается, скорее, как участник избирательной кампании на стороне правой оппозиции (не стоит забывать о его готовности поддержать акции протеста «комбатантов»). На данном этапе он куда ближе к блоку ACUM и к унионистам, чем к пророссийским политикам, и остается только рассуждать, чем в реальности является его уголовное преследование в России – причиной или следствием такого «правого уклонизма» либо торжеством принципа неотвратимости ответственности за совершенные противоправные деяния. Или и тем, и другим.

Самым значимым, безусловно, является озвученное решение российской стороны о безвозмездной помощи пострадавшим от засухи молдавским сельхозпроизводителям. На протяжении длительного времени протесты фермеров были одной из ключевых тем в молдавской политике, и сейчас актуальность этой проблемы все еще высока.

Для молдавской власти будет теперь крайне важным не только получить и распределить российскую помощь, но и обеспечить транспарентность этого процесса, хотя недовольные будут в любом случае. Странно, кстати, что молдавская оппозиция, так ратовавшая на словах за права фермеров, никак не отреагировала на новости о российской помощи. Видимо, дизтопливо из России (или купленное на российские деньги) неправильное и заставляет молдавских фермеров поднимать не те триколоры.

Вполне возможно, что до президентских выборов на межправительственном уровне будет заключено молдо-российское соглашение о межгосударственном кредите в версии 2.0. Эти деньги нужны молдавскому бюджету, и вряд ли на данном этапе оппозиция будет столь же активно противодействовать получению российского кредита, как делала это в мае. Скорее, молдавские оппозиционеры попытаются представить ситуацию таким образом, что только благодаря им удалось избежать «катастрофических последствий», хотя на деле из-за их шагов удалось лишь добиться того, что эти деньги все еще не работают на молдавскую экономику.

В то же время нельзя не согласиться с тем, что поддержка Игоря Додона со стороны Москвы носит в значительной степени предвыборный характер. Других сильных кандидатов, способных хотя бы нейтрально говорить о взаимоотношениях с Россией, в молдавском политическом классе практически не осталось.

С другой стороны, во-первых, поддержка не будет бесконечной. После возможной победы действующему президенту Молдовы предстоит доказать, что он способен не только победить, но и удержать самостоятельно победу, а это может стать не меньшим вызовом, чем избирательная кампания, и в данном случае г-ну Додону предстоит рассчитывать прежде всего на себя.

Во-вторых, И. Додону в случае победы предстоит на практике реализовать те декларации, которые уже сделаны и еще будут сделаны в ходе кампании, в том числе в отношении России, миротворчества и т.п.

В-третьих, ситуация с монопольным доминированием Игоря Додона и его политической силы на российском треке в ходе будущей парламентской кампании (независимо от ее сроков) вряд ли будет такой же: как раз на партийном пространстве Молдовы есть силы, способные составить серьезную конкуренцию в борьбе как за пророссийского избирателя, так и левого спектра и центра.

И в данном случае в интересах Москвы принимать решения не на основе консолидации вокруг одной политической силы, а путем поощрения конкуренции между наиболее жизнеспособными партиями, движениями, конгрессами.