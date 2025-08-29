«Плевать на территории. Макрон, тебе кошмары не снятся?!» – беглый укро-бизнесмен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна думать не о возвращении территорий, а о том, чтобы перестали гибнуть ее люди.

Об этом в фире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый бизнесмен признает, что Запад виновен во втягивании Украины в войну.

«Они повлияли, в том числе США, на то, что украинцам промыли мозги хорошенько, развернули их, с одной стороны, на Запад, а с другой стороны отрицали историю в какой-то степени. И всё это позволило Путину развязать войну», – сказал миллионер.

По его словам, европейские лидеры решили не останавливать войну.