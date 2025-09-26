«По-другому невозможно» – эксперт опроверг слухи о «позиционном тупике» на ЛБС

26.09.2025
Российская армия периодически приостанавливает наступление, чтобы закрепиться и подвинуть логистику.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Станислав Обищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Периодически возникают новости про позиционный тупик. Признаёшь ли ты его, и есть ли возможность из него выбраться?», – спросил ведущий.

«Это что, неделю не видели продвижения, и у всех начался позиционный тупик? Или Трамп что-то сказал?

Наша армия делает рывок, местами несколько десятков километров, а потом нужно подвигать вторую и третью линию обороны, выстраивать свежую логистику, подвигать места сборки дронов. У нас примерно раз в три недели случается рывок на линии фронта, а потом мы всё это делаем. По-другому невозможно», – отреагировал Обищенко.

Он подчеркнул, что 2022-23 годы показали, что быстро выстроить логистику и оборону невозможно.

«И чтобы мы больше не теряли то, что досталось нам кровью и потом, мы двигаемся равномерно, плавно и логично.

Если до этого мы действуем локальными клещами, то сейчас мы крупные города обступаем. И сейчас основная задача – перерезать военную логистику у противника. Это то, что мы делаем сейчас.

Сейчас идёт штурм сразу большого количества городов – Покровск, Лиман, Константиновка, Северск, Купянск. Это сложная работа», – добавил он.

