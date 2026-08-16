Почему анальная трещина долго не заживает

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Анальная трещина — это дефект анодермы в области анального канала. При устранении травмирующих факторов острая трещина способна зажить, однако повторное повреждение тканей и сохраняющийся спазм сфинктера могут препятствовать восстановлению. Поэтому лечение анальной трещины направлено не только на уменьшение боли, но и на устранение условий, из-за которых дефект сохраняется.

Почему анальная трещина не заживает

Частая причина — повторная механическая травма. Плотный стул при запоре снова повреждает участок анодермы во время дефекации. При частой диарее раздражение и травматизация также могут поддерживать воспаление и мешать нормальному восстановлению тканей.

Важную роль играет спазм внутреннего анального сфинктера. Повреждение вызывает боль, в ответ повышается тонус сфинктера. Из-за спазма ухудшается кровоснабжение области трещины и создаются менее благоприятные условия для заживления. При следующей дефекации дефект вновь травмируется.

Так формируется своеобразный порочный круг: повреждение и боль → спазм сфинктера → ухудшение кровоснабжения и заживления → повторная травма при дефекации. Поэтому исчезновение боли само по себе еще не означает, что причина заболевания устранена.

Когда трещина становится хронической

Согласно российским клиническим рекомендациям, острая анальная трещина существует до двух месяцев и имеет ровные края без выраженных фиброзных изменений. Если повреждающие факторы продолжают действовать и эпителизация не происходит, в краях и дне дефекта постепенно формируется фиброзная ткань.

Для хронической трещины характерны более плотные измененные края; может появляться сторожевой бугорок. Однако наличие любого образования возле заднего прохода не позволяет самостоятельно поставить такой диагноз: похожие изменения встречаются и при других проктологических заболеваниях.

Хроническое течение не означает, что операция потребуется обязательно. Тактика зависит от состояния тканей, выраженности спазма, длительности заболевания и эффективности консервативного лечения.

Почему боль может исчезнуть, а затем появиться снова

Хроническая анальная трещина может протекать волнообразно. На некоторое время боль и кровянистые выделения уменьшаются или полностью исчезают, однако это не всегда означает окончательное заживление дефекта.

Если сохраняется склонность к запорам, диарее или другие травмирующие факторы, симптомы способны возникнуть повторно. При этом по одному возвращению боли нельзя утверждать, что причиной снова стала именно трещина: необходим осмотр.

Что делать, если трещина долго не проходит

Если боль, жжение или кровь после дефекации сохраняются длительное время либо регулярно возвращаются, стоит обратиться к колопроктологу. Врач оценивает характер дефекта, состояние его краев, наличие спазма сфинктера и признаки хронизации, а также исключает другие причины симптомов.

Лечение может включать нормализацию стула, консервативные методы для уменьшения боли и снижения спазма сфинктера. При хронической трещине и недостаточном эффекте такой терапии в отдельных случаях рассматриваются малоинвазивные или хирургические методы.

Главная задача — не просто временно убрать боль, а разорвать механизм повторной травматизации и создать условия для устойчивого заживления тканей.