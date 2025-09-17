Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С продвижением русских войск уже в 18 прифронтовых населённых пунктах Днепропетровской области объявлено о принудительной эвакуации детей с родителями или опекунами.

Такие данные на телеканале ДніпроTV прокомментировал украинский военный пропагандист Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глашатай режима умудрился найти положительный момент в том, что накануне главком ВСУ Сырский снял двух командующих корпусов в связи с потерей управления войсками.

«Интересно было бы послушать мнение комкорпусов, почему сейчас противнику удаётся продвигаться на данных участках фронта. Но, прежде всего, очень хорошо, что главком видит и вмешивается в данные события. Обычно в нашей практике с начала полномасштабного вторжения множество случаев, когда эти вмешательства оттягивались и происходили, когда ситуация была сверхкритической», – подбадривал громадян Пападин.

Он прокомментировал новую волну принудительной эвакуации детей в 18 населённых пунктах Покровской «громады» (Никопольский район Днепропетровской области).