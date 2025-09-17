Под Днепропетровском массовая эвакуация. Сырский лихорадочно снимает командиров корпусов

С продвижением русских войск уже в 18 прифронтовых населённых пунктах Днепропетровской области объявлено о принудительной эвакуации детей с родителями или опекунами.

Такие данные на телеканале ДніпроTV прокомментировал украинский военный пропагандист Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глашатай режима умудрился найти положительный момент в том, что накануне главком ВСУ Сырский снял двух командующих корпусов в связи с потерей управления войсками.

«Интересно было бы послушать мнение комкорпусов, почему сейчас противнику удаётся продвигаться на данных участках фронта. Но, прежде всего, очень хорошо, что главком видит и вмешивается в данные события. Обычно в нашей практике с начала полномасштабного вторжения множество случаев, когда эти вмешательства оттягивались и происходили, когда ситуация была сверхкритической», – подбадривал громадян Пападин.

Он прокомментировал новую волну принудительной эвакуации детей в 18 населённых пунктах Покровской «громады» (Никопольский район Днепропетровской области).

«Обычно остаётся достаточно много людей, потому что каждый до последнего верит, что рано или поздно война должна закончиться, и она закончится именно в этот момент. Как демонстрирует практика, этого не происходит, и это уже не прифронтовая территория, а зона боевых действий.

Эти 18 населённых пунктов – это существенная цифра. И люди, которые там проживают – это не только те, кто там живут до полномасштабного вторжения, но и множество тех, кто уже переезжал с Донетчины», – сокрушался укро-пропагандист.

