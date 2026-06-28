«Пойдут на это легко»: Украина может готовить захват детского лагеря в Крыму
Зеленский готовит теракт в Крыму, который в последствии можно будет конвертировать в политические очки и аплодисменты западных хозяев.
Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Действия властей Крыма абсолютно разумны. Соответственно, ожидают вот такие вот террористические нахрюки, которые вполне могут быть с инфильтрацией групп боевиков, возможно, с созданием ячеек из ждунов, непосредственно на территории Крыма.
Почему сейчас детские лагеря сняли, сорганизованные? Возможно предположить, что в планах где-нибудь, которые нам стали известны, есть вопрос попытки захвата какого-нибудь из детских лагерей. Террористическое государство Украина на это пойдет легко. Захватить детишек, выдвинуть требования.
Помните Басаева и захват больницы в Буденновске? Школу в Беслане помним? Вы что, считаете, хохлы у нас более такие миролюбивые, что ли? Их руководство еб*нутое. Вот такие планы вполне могут быть», – сказал Трухан.
Он уверен, что шоумен Зеленский вполне сможет обыграть это событие и набрать политических очков, как и с остальными своими терактами.
«Это ни к чему не приведёт, но, по крайней мере, на политическом треке что-то получит.
Помните, авантюра Суджи, которую сначала захватили, не получилось, отошли, это было бы нормальным с военной точки зрения. 72 тысячи дохлых ВСУшников, но Зеленский с этого собирал политические очки.
Так и здесь будет. Он своих людей на мясо отправляет для того, чтобы Запад дал ему лишний миллиард. Или Трамп сказал, что у Зеленского все хорошо, что мы сейчас Россию заставим.
Не заставят. Но политический трек отыгрывают. Администрацию США после их про*ба в Иране отыграли. Им еще картинку привезли: смотрите, в России бензина нет», – подытожил полковник.
English version :: Читать на английском «Пойдут на это легко»: Украина может готовить захват детского лагеря в Крыму
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: