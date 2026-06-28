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Зеленский готовит теракт в Крыму, который в последствии можно будет конвертировать в политические очки и аплодисменты западных хозяев.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия властей Крыма абсолютно разумны. Соответственно, ожидают вот такие вот террористические нахрюки, которые вполне могут быть с инфильтрацией групп боевиков, возможно, с созданием ячеек из ждунов, непосредственно на территории Крыма. Почему сейчас детские лагеря сняли, сорганизованные? Возможно предположить, что в планах где-нибудь, которые нам стали известны, есть вопрос попытки захвата какого-нибудь из детских лагерей. Террористическое государство Украина на это пойдет легко. Захватить детишек, выдвинуть требования. Помните Басаева и захват больницы в Буденновске? Школу в Беслане помним? Вы что, считаете, хохлы у нас более такие миролюбивые, что ли? Их руководство еб*нутое. Вот такие планы вполне могут быть», – сказал Трухан.

Он уверен, что шоумен Зеленский вполне сможет обыграть это событие и набрать политических очков, как и с остальными своими терактами.