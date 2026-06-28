«Пойдут на это легко»: Украина может готовить захват детского лагеря в Крыму

Максим Столяров.  
28.06.2026 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Зеленский готовит теракт в Крыму, который в последствии можно будет конвертировать в политические очки и аплодисменты западных хозяев.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский готовит теракт в Крыму, который в последствии можно будет конвертировать в политические очки...

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«Действия властей Крыма абсолютно разумны. Соответственно, ожидают вот такие вот террористические нахрюки, которые вполне могут быть с инфильтрацией групп боевиков, возможно, с созданием ячеек из ждунов, непосредственно на территории Крыма.

Почему сейчас детские лагеря сняли, сорганизованные? Возможно предположить, что в планах где-нибудь, которые нам стали известны, есть вопрос попытки захвата какого-нибудь из детских лагерей. Террористическое государство Украина на это пойдет легко. Захватить детишек, выдвинуть требования.

Помните Басаева и захват больницы в Буденновске? Школу в Беслане помним? Вы что, считаете, хохлы у нас более такие миролюбивые, что ли? Их руководство еб*нутое. Вот такие планы вполне могут быть», – сказал Трухан.

Он уверен, что шоумен Зеленский вполне сможет обыграть это событие и набрать политических очков, как и с остальными своими терактами.

«Это ни к чему не приведёт, но, по крайней мере, на политическом треке что-то получит.

Помните, авантюра Суджи, которую сначала захватили, не получилось, отошли, это было бы нормальным с военной точки зрения. 72 тысячи дохлых ВСУшников, но Зеленский с этого собирал политические очки.

Так и здесь будет. Он своих людей на мясо отправляет для того, чтобы Запад дал ему лишний миллиард. Или Трамп сказал, что у Зеленского все хорошо, что мы сейчас Россию заставим.

Не заставят. Но политический трек отыгрывают. Администрацию США после их про*ба в Иране отыграли. Им еще картинку привезли: смотрите, в России бензина нет», – подытожил полковник.

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