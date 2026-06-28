Пока не получается лишить россиян бензина – эксперт западного Фонда

Частный сектор в России не сильно пострадал от бензинового кризиса.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью изданию-иноагенту «Медуза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет пока ощущения, что на коммерческой, промышленной части потребления что-то как-то совсем ужасно. Такое ощущение, что коммерческие и промышленные бизнес-потребители как-то с этим справляются, если не говорить про Крым, Северное Приазовье и прилегающие к ним территории», – сказал Вакуленко.

По его мнению, топливный кризис «равномерно размазан по стране», и это помогает бизнесу с ним справляться.

«Видно, что есть сложности. Ощущения, что людям нельзя доехать вообще никак, – такого пока нет. Такое ощущение, что с тратами времени и денег люди топливо получают.

Пока это на уровне неудобства и дороговизны. Этот 10-процентный дефицит бензина по стране раскладывается таким образом, что предлагается отказаться от потребления бензина тому, кому не очень надо или дорого.

Сказать, что жизненно важные процессы в стране этим нарушены, пока нельзя», – сказал Вакуленко.