Политологи Банковой стонут: «Сытым европейцам плевать на жертву Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцы вероломно хотят поскорее решить украинский вопрос и забыть обо всём.

Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки офиса Зеленского Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там вообще нет проблем! Вопросы всего лишь в каких-то четырёх регионах на Украине, и всё там нормально, нет никакой проблемы и конфликта. Попытка откупиться от необходимости решить ключевую причину этой ситуации – за это будет платить Европа и европейцы. Не только Украина и украинцы», – сокрушался украинский политолог Владислав Оленченко.

Киевский политконсультант Александр Харебин поддержал коллегу и принялся защищать своего хозяина Зеленского.