Полковник о новых территориях России: «Зараза там внутри будет жить. Нам мало опыта Западной Украины?»

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Вне зависимости от того, что решит руководство России по поводу новой мобилизации на СВО, новые территории нуждаются в усилении ФСБ и МВД для борьбы с бандеровским подпольем – в том числе, за счёт местных кадров.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам вверху во власти говорят? Мобилизация пока не нужна. Обратите внимание на слово «пока», но она нам может пригодиться. Второе – 140 тысяч резервистов, которые сейчас на полигонах, учебных центрах готовятся, – это же тоже в расчёте на то, что придётся доставать из рукава резервы. Мы берём под контроль многие-многие территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок, кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Здесь тоже нужны силы. Делать ставку только на действующую армию – уже мало. Уже сейчас тем республикам, территории, которые мы контролируем, надо готовить собственные правоохранительные органы: и ФСБ, и МВД, и агентуру, и так далее. Вернём полностью ДНР, ЛНР, другие республики, а, вы извините, зараза там внутри же будет жить. Нам ли мало опыта Западной Украины, которая 10 лет ещё уничтожала и наши советские органы, и наших солдат, и офицеров? Следовательно, уже сейчас и об этих резервах за счёт новых территорий или населения нам надо крепко-крепко подумать», – заявил Баранец.

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