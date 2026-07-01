Польско-украинскую склоку срежиссировал Китай
Польша намеренно спровоцировала конфликт с Украиной, чтобы не участвовать в большой балтийской войне, которую разжигает Киев. Варшава это делает по наущению Пекина.
Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Кроме того, что Польша очень комплиментарна Китаю, мы видим, что она явно уходит от конфликта, разыграв театральную сцену с отказом от украинских орденов и разрывом отношений с Украиной. Польша явно не хочет участвовать в этой большой войне с Украиной. И этот спектакль «это не наша война» они сейчас разыгрывают», – сказал Вавилов.
По его словам товарооборот между Китаем и Польшей достиг 50 млрд долларов в год. Причем китайские поставки в 10 раз превышают польские. Польский импорт ограничивается медью. Но Польша стала сборочным и реэкспртным хабом – криптосоюзником Китая.
«Если мы не наблюдаем отношений Пекина с Польшей, это не значит, что их нет. Китай для Польши – второй по объему источник экспорта. В Польше происходит германозамещение китайской продукцией: машиностроительной, автомобильной. Из придатка Германии и ЕС Польша с помощью Китая становится независимой в плане экспорта и импорта», – сказал Вавилов.
English version :: Читать на английском Польско-украинскую склоку срежиссировал Китай
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: