Польско-украинскую склоку срежиссировал Китай

Елена Острякова.  
01.07.2026 12:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Польша, Украина


Польша намеренно спровоцировала конфликт с Украиной, чтобы не участвовать в большой балтийской войне, которую разжигает Киев. Варшава это делает по наущению Пекина.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша намеренно спровоцировала конфликт с Украиной, чтобы не участвовать в большой балтийской войне, которую...

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«Кроме того, что Польша очень комплиментарна Китаю, мы видим, что она явно уходит от конфликта, разыграв театральную сцену с отказом от украинских орденов и разрывом отношений с Украиной. Польша явно не хочет участвовать в этой большой войне с Украиной. И этот спектакль «это не наша война» они сейчас разыгрывают», – сказал Вавилов.

По его словам товарооборот между Китаем и Польшей достиг 50 млрд долларов в год. Причем китайские поставки в 10 раз превышают польские. Польский импорт ограничивается медью. Но Польша стала  сборочным и реэкспртным хабом –  криптосоюзником Китая.

«Если мы не наблюдаем отношений Пекина с Польшей, это не значит, что их нет. Китай для Польши – второй по объему источник экспорта. В Польше происходит германозамещение китайской продукцией: машиностроительной, автомобильной. Из придатка Германии и ЕС Польша с помощью Китая становится независимой в плане экспорта и импорта», – сказал Вавилов.

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