«Получают паспорта, но не хотят в СВО!» – Затулину пришлось защищать абхазов в Думе

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Госдума РФ приняла сегодня закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», который дает россиянам возможность приобрести гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот.

Люди, имеющие гражданство и России, и Абхазии, смогут пользоваться правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают.

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Также они смогут проходить военную службу на территории страны проживания на момент призыва. При этом после прохождения обязательной военной службы в своей стране они освобождаются от призыва в другой стране, ставшей стороной соглашения.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Россия и Абхазия подписали соглашение в Москве 27 сентября 2022 года.

В соответствии с договоренностями Россия предоставляет людям, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Абхазии и не утратившим его на день подачи заявления, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. При этом претенденты должны быть совершеннолетними и дееспособными.

В ходе обсуждения депутат от КПРФ Михаил Матвеев выразил опасение, что абхазы получают паспорта, но не служат в армии России.

«Мы имеем, допустим, Соглашение о двойном гражданстве с Таджикистаном, в результате которого за последние несколько лет 500 тысяч таджиков стали гражданами Российской Федерации, при этом ну большинство из них сохранили свое гражданство, и насколько я понимаю, есть проблемы, связанные с призывом в Вооруженные Силы и участием в специальной военной операции», – сказал Матвеев.

За абхазов заступился «единорос» Константин Затулин.

«Что касается призыва, что является, конечно, острым вопросом для нас в сегодняшней ситуации. Хочу отметить, что абхазские добровольцы принимают участие в военных действиях. Наверное, вы знаете о существовании бригады «Пятнашка» во главе с Ахра Авидзба — Героем Абхазии, который сражается в рядах ополчения в Донецкой Народной Республике. И есть уже жертвы, на территории Абхазии похороны состоялись тех, кто погиб в ходе этой специальной военной операции, граждан Абхазии и одновременно граждан России», – сказал Затулин.