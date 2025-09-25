«Попробуйте проигнорировать это!» – в Киеве сожгли автомобиль ВСУ

Вадим Москаленко.  
25.09.2025 13:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 486
 
Дзен, Сопротивление, Сюжет дня, Украина


Украинские подпольщики, как и обещали, продолжают жечь технику бандеровцев из ВСУ и ТЦК. На этот раз был уничтожен армейский автомобиль в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Также движением «Дозор» сообщается об успешной серии поджогов автотехники и железнодорожных трансформаторных шкафов по всей Украине.

Пропагандистской машине Зеленского становится всё труднее скрывать результаты работа партизан.

«Попробуйте проигнорировать это. Вот реальная работа подполья. Как долго вы сможете отрицать наше существование, клоуны?» – обращаются партизаны к киевским СМИ.

Напомним, ранее были опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба бандеровскому режиму. Подпольщики фиксируют горящие админздания, выведенные из строя автомобили силовиков, релейные шкафы и другие акты саботажа/возмездия.

