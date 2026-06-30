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Кокаинист Зеленский, заполучив власть, демонстрирует воинствующую некомпетентность.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, ранее проводивший избирательные кампании ряда ведущих украинских политиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский заработал такое определение: воинствующая некомпетентность. Сама по себе некомпетентность не является недостатком, если вдруг тебя в сиу обстоятельств выносит в управляющую позицию. Осознавая, насколько ты некомпетентен, ты резко начинаешь либо образовываться, либо советников, либо команду компетентных людей, которые подстрахуют твою некомпетентность», – сказал Гайдай.

По его словам, Зеленский живет по принципу «если вы такие умные, то где ваши деньги» и ставит себе в заслугу оглушительную победу на выборах.

Эксперт считает, что структура украинской власти, сложившаяся после 1991 года, никогда не была эффективной, но была система, которая худо-бедно, но работала.

«Зеленский даже эту систему сломал своей некомпетентностью. Триумфально воспользовавшись массовой поддержкой на выборах, причем дважды, на выборах президента и Верховной рады, он посчитал, как «на хрен конкуренция». А раз нет внутриполитической конкуренции, на фиг нужна система сдержек и противовесов, парламентаризм – идите на хрен. Конституция, которая говорит, что премьер должен быть независимым от Банковой и иметь полномочия не меньше, чем президент. «Идите на хрен!». Второй человек в стране – глава парламента? Идите на хрен, будет мной назначенный глава офиса вторым человеком, а по большому счету первым, потому что я не очень хочу работать», – описывает политтехнолог Зе-порядки.

Он добавил, что Зеленский решил пойти дальше предыдущего президента в героизации бандеровцев и даже «послать на хрен» Польшу. Гайдай считает, что периодически судьба подбрасывает Зеленскому уверенность в своем успехе