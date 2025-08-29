«Пошлите эту драную овцу»: укро-дипломат набросился на ЕС

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 667
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Евросоюз должен незамедлительно конфисковать и передать Украине 300 милилардов замороженных российских активов. Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат потребовал от ЕС более жестких антироссийских решений.

Евросоюз должен незамедлительно конфисковать и передать Украине 300 милилардов замороженных российских активов. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Разморозьте 300 миллиардов активов, пошлите дальше эту овцу драную, одну страну из Евросоюза, блокирующую сейчас предоставление Украине вооружений из-за этих денег», – сказал Чалый, по всей видимости, имея в виду Венгрию.

Венгрия накануне подала в суд на ЕС, чтобы помешать использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Будапешт заявил, что это противоречит законодательству ЕС.

Тем временем, укро-дипломат озвучил претензии и в адрес Вашингтона.

«И нужно говорить снова об американских жестких действиях, потому что без принуждения ни одного мира не будет. Если Америка в первую очередь и Европа не будут применять хоть какое-то принуждение, толку из этого не будет», – негодовал Чалый.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить