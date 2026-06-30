После освобождения Донбасса русские дойдут до Измаила – британский аналитик

Максим Столяров.  
30.06.2026 20:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 171
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После окончания боевых действий за освобождение Донбасса президент РФ может выдвинуть Киеву новые требования.

Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания боевых действий за освобождение Донбасса президент РФ может выдвинуть Киеву новые требования....

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«Путин говорил о том, что Россия освободит Донбасс, а также Новороссию, но никогда четко не определял границы Новороссии. И в разное время они менялись в российской политической риторике.

Но если говорить строго, то Новороссия – это регион бывшей Российской империи, в которую входили все завоевания Екатерины Великой, то есть Крым, и Черноморское побережье Украины, и такие города, как Измаил, Николаев и Одесса. И у меня нет оснований полагать, что Путин имеет в виду что-то другое», – сказал Меркурис.

«Так что если он говорит об освобождении Новороссии, то это скорее говорит о том, что он думает не только о четырех регионах. Он действительно думает о возможном продвижении России вплоть до Одессы.

И я уверен, что после окончания боевых действий в Донбассе Путин в своей следующей речи выдвинет новые требования.

Процесс урегулирования явно зашел в тупик и похоронен, но Россия перехватила инициативу на передовой», – добавил он.

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