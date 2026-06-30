После освобождения Донбасса русские дойдут до Измаила – британский аналитик
После окончания боевых действий за освобождение Донбасса президент РФ может выдвинуть Киеву новые требования.
Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин говорил о том, что Россия освободит Донбасс, а также Новороссию, но никогда четко не определял границы Новороссии. И в разное время они менялись в российской политической риторике.
Но если говорить строго, то Новороссия – это регион бывшей Российской империи, в которую входили все завоевания Екатерины Великой, то есть Крым, и Черноморское побережье Украины, и такие города, как Измаил, Николаев и Одесса. И у меня нет оснований полагать, что Путин имеет в виду что-то другое», – сказал Меркурис.
«Так что если он говорит об освобождении Новороссии, то это скорее говорит о том, что он думает не только о четырех регионах. Он действительно думает о возможном продвижении России вплоть до Одессы.
И я уверен, что после окончания боевых действий в Донбассе Путин в своей следующей речи выдвинет новые требования.
Процесс урегулирования явно зашел в тупик и похоронен, но Россия перехватила инициативу на передовой», – добавил он.
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