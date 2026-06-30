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После окончания боевых действий за освобождение Донбасса президент РФ может выдвинуть Киеву новые требования.

Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин говорил о том, что Россия освободит Донбасс, а также Новороссию, но никогда четко не определял границы Новороссии. И в разное время они менялись в российской политической риторике. Но если говорить строго, то Новороссия – это регион бывшей Российской империи, в которую входили все завоевания Екатерины Великой, то есть Крым, и Черноморское побережье Украины, и такие города, как Измаил, Николаев и Одесса. И у меня нет оснований полагать, что Путин имеет в виду что-то другое», – сказал Меркурис.