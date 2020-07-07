«Правительство в изгнании» готовится занять руководящие посты в Крыму

07.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Так называемое правительство Крыма в изгнании необходимо Украине, чтобы подготовить кадры, способные взять власть на полуострове в случае его «возвращения».

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший врио «представителя президента Украины в АР Крым», меджлисовец Изет Гданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по словам Гданова, Украина не сможет законно управлять полуостровом.

«Назначить руководителей подразделений структурных в Крыму невозможно по тому законодательству, которое действует по Крыму. Парламент Крыма (должен назначить Совмин), который сегодня нелегитимный. Это значит, что если завтра оккупант выходит из Крыма, мы не можем законно зайти и осуществлять администрирование на территории Крыма.

Потому, что Совет министров по действующему законодательству мы не сможем назначить, выборы сразу не готовы провести, потому что оккупант завез порядка миллиона граждан со стороны России, многие наши граждане Украины достигли возраста, который разрешает им проголосовать, но они не могут в связи с тем, что не у всех есть документы государственного образца.

То есть мы не готовы к выборам пока, а уже нужно принимать решение с первой минуты перехода административной линии разграничения, уже необходимо будет принимать решения в Крыму. Это говорит о том, что еще вчера мы на материке должны были создать орган местной власти, орган исполнительной власти в Крыму, это Совет министров Автономной республики Крым, определить структурно, что необходимо для работы здесь, на материке, какие структурные подразделения необходимы для работы в направлении реинтеграции и деоккупации Крыма…

Здесь необходимо создавать потенциал кадровый, необходима координация тех органов государственной власти, в том числе и правоохранительных, которые работают и созданы уже на материке… Люди должны быть подготовлены и владеть ситуацией, которая сегодня на территории временно оккупированного Крыма, быть готовыми – какие шаги, кто конкретно за какую территорию и за какое направление отвечает. Направлений очень много, в любом случае необходимо создавать правительство, чем быстрее, тем лучше», – заявил Гданов.