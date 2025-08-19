Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предложение президента Финляндии Александра Стубба решить проблему Украины так же, как Хельсинки решил проблему выхода из Второй мировой войны в 1944 году – является настолько выгодным для России, что впору считать Стубба тайным агентом разведки России.

Об этом профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне это предложение очень нравится. Я хочу напомнить, что по договоренностям, которые были достигнуты в 1944 году, Финляндия интернировала немецко-фашистские войска, находившиеся на ее территории и передала их в конечном счете России, сменила правительство, сменила политический режим. Советский Союз уничтожил блок, который натравил Финляндию, взял Берлин, водрузил там красное знамя. Что это должно было бы означать сейчас? Украина интернирует всех представителей НАТО, находящихся на ее территории, меняет правительство, президента и политический режим, переходит под контроль России, заключает вечный мир. А Россия берет Берлин и уничтожает НАТО и берет Брюссель», – сказал Черняховский.

По его мнению, Россия может пойти на две уступки: не брать Брюссель и не возвращать себе ГДР. Профессор предлагает взять под контроль всю территорию Украины, но сохранить ей государственность, заставив вступить в Союзное государство.