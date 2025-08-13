Прорыв на Доброполье Зе-режим тушит наступлением на русский язык

Игорь Шкапа.  
13.08.2025 13:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1149
 
Дзен, Политика, Украина


Столкнувшись с колоссальными проблемами на фронте, киевский режим начал вновь раскачивать языковую ситуацию

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Столкнувшись с колоссальными проблемами на фронте, киевский режим начал вновь раскачивать языковую ситуацию Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас проблема прорыва на покровском направлении, но выходит мовный омбудсмен и начинает качать ситуацию по русскому языку, что надо особый статус убрать, сохранить крымским татарам, караимам каким-то, которых несколько сот человек осталось. А русский язык особого статуса не заслуживает. Подождите, то есть несколько миллионов человек или половина страны разговаривает на русском языке. И у них не должно быть никаких возможностей реализовывать право, разговаривать, учиться? А несколько сот человек караимов, которые непонятно где, должны этим правом обладать. Ну, бред просто сивой воды», – возмущется эксперт.

По его мнению, такие провокационные вбросы делаются сознательно.

«Они технично вбрасывают такие темы для того, чтобы общество переключалось, бегало и скрежетало друг на друга. Хотя скрежетать нужно на тех, кто не может элементарные процессы наладить», – резюмировал Романенко.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить