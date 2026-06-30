«Простолюдинами молчать и воевать»: скандальные откровения в украинском эфире

Игорь Шкапа.  
30.06.2026 16:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские граждане стали самыми настоящими крепостными, удел которых лишь выполнять приказы «аристоркратии».

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский политтехнолог и русофоб Сергей Гайдай, ранее проводивший избирательные кампании ряда ведущих украинских политиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские граждане стали самыми настоящими крепостными, удел которых лишь выполнять приказы «аристоркратии». Об этом...

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«Наше государство унаследовало, что есть класс хозяев, которых наш любимый с тобой Портников (гей-бандеровец – Ред.) любит называть аристократией, которая теперь воевать не должна, за них должны простолюдины. А простолюдины должны воевать – и не очень роптать, они переоценили свою жизнь. Это я все цитирую нашего любимого [Портникова], его нарративы.

Те, кто любит, должны внимательно слушать, что человек говорит, а не требовать от аристократии идти на войну, потому что это не их удел. У них есть крепостные, это украинские граждане, которым закрыли границы и отлавливают по улицам», – сказал Гайдай.

По его словам, чтобы люди не роптали, их нужно «хорошенько отп…дить». Типичным примером он называет скандальный полк «Скала», где издеваются и избивают насмерть насильно мобилизованных.

Сославшись на свои беседы с военными, эксперт говорит, что на Украине есть две армии, одна из которых делает ставку на технические новшества и сохранение личного состава, а другая – «армия Сырского и Залужного» (нынешний и прежний главкомы ВСУ).

«Это армия генеральская, где все по-прежнему, где солдат – расходный материал: взять посадку, приказ не обсуждается. И у тебя командир получает ордена фактически не за то, что у тебя практически нет потерь, а за то, что ты всегда говоришь: «Есть, будет выполнено», – приходит к выводу Гайдай.

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