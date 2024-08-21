Простые поляки стонут от нашествия украинских преступников и мажоров

Польшу наводнили преступные элементы из Украины, завязанные на СБУ, и хохломажоры, которые не хотят работать, а только тратят деньги в ночных клубах.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Польшу приехало много преступников, в связи с чем у польской полиции серьёзные проблемы. Мало того, что эти преступные группы необходимо контролировать, так у них еще тесная связь с СБУ. Люди приехали сами по себе, но у них за спиной СБУ, и это для Польши очень серьёзная проблема. Много приехало богатых украинцев, и это стало проблемой для польского бизнеса, потому что масштаб другой. Украинцы привезли деньги. Они знают, что Украине уже вот-вот конец и думают делать бизнес на Западе – в Польше, во Франции, в Германии, в Испании», – подчеркнул он.

По словам диссидента, который перебрался из Польши в Белоруссию, его соотечественники едут за «длинным евро» в Великобританию и Германию, освобождая рабочие места. Нужны айтишники, врачи, водители, но украинцы не стремятся работать.

«Я живу в Варшаве. Тачки Porsche, Lamborghini с украинскими регистрационными номерами. Какие же они беженцы? Они просто приехали погулять. Это молодые люди, которые не хотят на фронт, но они не хотят вообще ничего. И людям в Польше это уже надоело. Я не говорю об обычных людях – я говорю о тех, у которых есть деньги, которые гуляют по клубам, и это уже не так, как было в начале СВО», – указал Шмидт.

Он добавил, что внутренний раздор идет вразрез с планами Вашингтона объединить Галицию, Львов и Волынь с Польшей.

«Они думают сделать какой-то польско-украинский союз, какую-то унию. По моему мнению, это не сработает. Потому что людям просто надоели украинцы. Они говорят, что надо это прекращать. Почему социальная помощь для украинцев выше, чем для поляков? Так не надо работать – надо работать так, чтобы на первом месте были свои люди, свой народ», – заключил польский диссидент.