Путин меняет окружение на верных людей, чтобы дожать Украину – Бортник

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Президент России обновляет элиты на будущих выборах в Госдуму, чтобы окружить себя верными людьми, связанными с СВО. Это нужно для того, чтобы дальше вести боевые действия, освобождая конституционную территорию РФ и расширяя ее за счет других регионов Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, проанализировав списки «Единой России» на выборах в Госдуму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что идут люди, связанные с войной против Украины: и Поддубный, и «Струна», то есть, как минимум, на 40% — это люди, которые непосредственно связаны с войной против Украины. В целом поставлена задача «Единой России» о том, что 20—25% списка должно идти участников боевых действий против Украины. Путин создаёт дополнительную легитимность, опираясь на войну против Украины. Путин обновляет российские элиты, инкорпорируя в них в них тех людей, тех военнослужащих, офицеров, которые воевали против Украины и не предадут самого Путина в случае кризиса, связанного с войной в Украине, с противостоянием с Западом, потому что сами по горло в этой войне, являются продуктом этой войны», – рассуждал он.

«Что касается Украины, это дальнейшие заявления в отношении того, что Россия собирается захватить весь Донбасс, заявление о том, что Украина заплатит своими территориями за вторжение в Курскую область Российской Федерации. Напомню, что Россия собирается оккупировать, захватить всё пограничье Сумской, Харьковской областей, а возможно, и Черниговской. Это заявление о том, что Россия претендует на захват всей Новороссии. Новороссия, напомню, включает, с точки зрения России, – и Запорожье, и Херсон», – заключил Бортник.

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