Путин о судьбе Сумской области: Украинский режим заплатит за Курск утратой территорий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские войска находятся от украинского областного центра Сумы на расстоянии 10,5 километров, однако у Кремля нет планов по присоединению этого региона к РФ. Впрочем, руководство РФ будет ориентироваться на предложения Минобороны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.