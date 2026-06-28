Путин о судьбе Сумской области: Украинский режим заплатит за Курск утратой территорий
Российские войска находятся от украинского областного центра Сумы на расстоянии 10,5 километров, однако у Кремля нет планов по присоединению этого региона к РФ. Впрочем, руководство РФ будет ориентироваться на предложения Минобороны.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье.
Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье.
Кстати, до города Сумы – областной центр, небольшой город, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, – до города Сумы осталось где-то 10,5 километра. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
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