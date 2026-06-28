Путин о судьбе Сумской области: Украинский режим заплатит за Курск утратой территорий

Михаил Рябов.  
28.06.2026 23:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


Российские войска находятся от украинского областного центра Сумы на расстоянии 10,5 километров, однако у Кремля нет планов по присоединению этого региона к РФ. Впрочем, руководство РФ будет ориентироваться на предложения Минобороны.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска находятся от украинского областного центра Сумы на расстоянии 10,5 километров, однако у...

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«Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье.

Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье.

Кстати, до города Сумы – областной центр, небольшой город, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, – до города Сумы осталось где-то 10,5 километра. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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