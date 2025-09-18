Путин согласен сделать Волгоград Сталинградом, но «без политизации»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Волгограду нужно вернуть название Сталинград, а памятник Дзержинскому – восстановить на Лубянке.

Об этом он заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну и продвинулись вперед. Все-таки давайте вернем Сталинграду подлинное имя. Это принципиально важно. И поставим на место памятник Дзержинскому. Народ просит. Это будет справедливо. Давайте попросим исследование провести. Уверяю вас: 8 из 10 поддержат решительно и объективно. Это вдохнет во всех дух победы. Мы заслуживаем этого», – сказал Зюганов.

С первым предложением президент согласился, но с оговоркой.