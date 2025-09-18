Путин согласен сделать Волгоград Сталинградом, но «без политизации»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Волгограду нужно вернуть название Сталинград, а памятник Дзержинскому – восстановить на Лубянке.
Об этом он заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ну и продвинулись вперед. Все-таки давайте вернем Сталинграду подлинное имя. Это принципиально важно. И поставим на место памятник Дзержинскому. Народ просит. Это будет справедливо. Давайте попросим исследование провести. Уверяю вас: 8 из 10 поддержат решительно и объективно. Это вдохнет во всех дух победы. Мы заслуживаем этого», – сказал Зюганов.
С первым предложением президент согласился, но с оговоркой.
«Возвращения Волгограду имени Сталинград, это местные жители решают. Но в целом нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду, и постараться это деполитизировать.
Много было проблем, связанных с репрессиями. Это все понятно. Это нельзя выхолащивать, страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Как это сделать – другой вопрос», – сказал Путин.
