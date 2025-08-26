Путину не стоит допускать появления Зеленского поблизости, – дипломат
Кремлю не стоит дарить надежду на легитимизацию киевского диктатора Зеленского и соглашаться даже на какие-то встречи «для обсуждения, но без подписания документов».
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Бакланова, достаточно будет переговоров на министерском или даже экспертном уровне, потому что президентский саммит – это то, чего ждет сам Зеленский, чтобы получить легализацию от России.
«Если мы с ним встретимся, мы его признаем уже достаточно глубоко, и мы отбрасываем тогда и то, что он нелегитимен. И второй вопрос с дипломатической точки зрения, я не очень понимаю, тезис, о том, что «поговорить с ним можно, а вот подписывать нельзя». Зачем тогда говорить?
И вообще непонятно, с дипломатической точки зрения, если не выходить на итог и не подписывать документ, зачем такие переговоры нужны?
Такие переговоры бывают, но, конечно же, не на уровне не только каких-то первых лиц, но даже очень серьезных министерских деятелей, на каком-то экспертном уровне.
Вот у нас с американцами весь период с ними вражды продолжался спокойный профессиональный диалог, в частности по Ближнему Востоку, он был на уровне экспертов. Зеленскому просто даже поприсутствовать – это уже огромная личная победа», – заявил Бакланов.
