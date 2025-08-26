Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кремлю не стоит дарить надежду на легитимизацию киевского диктатора Зеленского и соглашаться даже на какие-то встречи «для обсуждения, но без подписания документов».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бакланова, достаточно будет переговоров на министерском или даже экспертном уровне, потому что президентский саммит – это то, чего ждет сам Зеленский, чтобы получить легализацию от России.