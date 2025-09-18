Пытаясь разжечь «народную войну», Зе-режим обрекает украинцев на зимний кошмар

18.09.2025
Киевский режим сознательно провоцирует Россию на удары по своей энергетической инфраструктуре.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что многие украинцы прекрасно понимают: российские удары – это не террор мирного населения, как со стороны Израиля в Газе, и в основном «направлены куда надо».

«А Киеву нужна народная война. Поэтому они будут максимально провоцировать российскую сторону на то, чтобы была вышиблена именно гражданская инфраструктура», – сказал политолог, имея в виду удары по российским НПЗ.

Он обратил внимание на тенденцию роста числа «Гераней» единовременно атакующих Украину.

«Я не исключаю, что эта война горючки перейдет в энергетическую войну. И, может быть, этот сезон будет очень и очень тяжелым для жителей пост-Украины», – предупреждает Уралов.

