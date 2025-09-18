Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский режим сознательно провоцирует Россию на удары по своей энергетической инфраструктуре.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что многие украинцы прекрасно понимают: российские удары – это не террор мирного населения, как со стороны Израиля в Газе, и в основном «направлены куда надо».

«А Киеву нужна народная война. Поэтому они будут максимально провоцировать российскую сторону на то, чтобы была вышиблена именно гражданская инфраструктура», – сказал политолог, имея в виду удары по российским НПЗ.

Он обратил внимание на тенденцию роста числа «Гераней» единовременно атакующих Украину.