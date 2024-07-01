Рагуль Дроздов плачет: Чиновники сгноят украинцев в войне и слиняют в свои Испании

Тарас Стрельцов.  
01.07.2024 20:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


В то время как уровень жизни простых украинцев достигает социального дна, каждый третий украинский чиновник за время войны купил новое авто и обзавелся новой квартирой.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как уровень жизни простых украинцев достигает социального дна, каждый третий украинский...

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«Е-декларирование необходимо хотя бы для того, чтобы все украинцы поняли, какого монстра они построили… На основе декларантов можно утверждать, что за годы войны каждый третий чиновник пополнился автомобилем, за годы войны, пока страна на дне социального выживания, каждый чиновник в своём большинстве сделал плюс один объект недвижимости – или квартира, или дом.

Сумма налички, задекларированная госчиновниками, увеличилась на 25%, которую вся эта чиновничья рать держит в матрасах. Зарплата выросла в среднем на 25%, при том, что доходы населения катастрофически упали. Больше половины доходов составляют, собственно, не зарплаты. А надбавки – премии, матпомощь, подарки, какие-то роялти, проценты, авторские выплаты и т.д.  Это составляет даже большую часть дохода госчиновника», – возмущался Дроздов.

Он констатировал, что во время войны всем плохо, кроме госчиновников, которые, как типичные паразиты, прекрасно функционируют на теле общества.

«Создан такой монстр, который за счёт пребывания на должности постоянно будет обогащаться – будет или не будет война, голод, холод… они будут в плюсах. И они по возможности эти накраденные деньги на гостендерах, взятках вложат в европейскую недвижимость. Это им в перспективе будет давать лучшие права резидентуры в тех странах, а в итоге и получение гражданства. Наши граждане будут сгноены, а эти все сядут себе на свои чартерные рейсы и слиняют в свои Испании», – горевал домайданившийся русофоб.

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