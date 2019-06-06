Разъяренная Геращенко закатила истерику о легализации ЛДНР и «ползучей аннексии»

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Обновлённая украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в Минске не только допустила отмену экономической блокады Донбасса, но и прекратила апелляции к РФ с требованиями остановить паспортизацию жителей ЛДНР.

Об этом в ходе брифинга заявила экс-представитель Киева на минских переговорах, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу напомнить, что в 2014 году, когда началась российская оккупация Донбасса, много предприятий, которые там работали, перерегистрировались на территории подконтрольные Украине, чтобы платить налоги в украинский бюджет и чтобы люди, которые там работают, могли быть не боевиками, а работать на предприятиях, выплачивая налоги в украинский бюджет.

Мы помним, что экзальтированные личности, политиканы, определённые политические силы под вопли об освобождении заложников, хотя освободили ноль, устроили так называемую блокаду торговли на крови. Кстати, где они сегодня? Я их не вижу их в парламенте, я не вижу их криков, я не вижу их воплей. Потому что это всё было политиканство, в том числе поддержанное определёнными украинскими телеканалами.

Собственно, эта акция помогла Путину украсть украинские предприятия на Донбассе, а Украина тогда потеряла один процент ВВП. Был принят указ Путина о признании документов так называемых ДНР и ЛНР, что дало возможность украсть эти предприятия. Именно тогда СНБО приняло решение, где было сказано, что мы апеллируем к миру с требованием к Путину, чтобы он отменил свои указы о признании кражи украинских предприятий и признания документов ЛДНР», – заявила Геращенко.

«Что происходит сейчас, друзья? Мы слышим выступление украинского президента, мы слышим выступление минской группы, и там даже нет ни слова относительно заявления об апелляции Украины к Москве с требованиями к Путину не только остановить указ, касающийся кражи украинских предприятий и признания документов, но даже нет апелляций с требованием прекратить незаконную паспортизацию граждан Украины на Донбассе!

Я извиняюсь, но ещё месяц назад президент Порошенко дал чёткие поручения нашему представителю в Совбезе ООН провести специальное заседание с требованиями к миру остановить это бесчинство – по сути, ползучую легализацию этих республик и аннексию Донбасса! Где апелляция к Путину с требованием прекратить паспортизацию?» – негодовала разъярённая вице-спикер.