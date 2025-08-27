Российские дроны обесточили Сумы
Украинские дроны в очередной раз атаковали Россию. По данным МО РФ, за ночь было зафиксировано 26 вражеских беспилотников.
В Ростове было попадание в жилой дом. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря загорелась кровля на площади 250 квадратный метров. Жильцы дома эвакуированы.
В свою очередь ВС РФ атаковали беспилотниками как прифронтовые регионы, так и более глубоки тылы на подконтрольной киевскому режиму территории.
Взрывы звучали в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях.
В Сумах, признали местные власти, поражен инфраструктурный объект. В результате часть города осталась без света и обесточены все объекты водоканала.
