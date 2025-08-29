Российские дроны поразили предприятия в Днепропетровской области

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 08:40
  Киев
Просмотров: 154
 
Сегодня Россия не наносила массированных ударов по тылам на подконтрольных киевскому режиму территориях, тем не менее, даже ограниченное число примененных дронов оказалось болезненным для Украины.

Так, гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что во время атаки дронов на областной центр «поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть». Кроме того, без детализации он указал, что в Синельниковском районе после удара начался пожар на неназванном предприятии.

Что касается инфраструктурного объекта, то место прилета геолоцировал  мониторинговый канал «Изнанка».

«Под удар «шахедов», судя по спутниковым снимкам NASAFIRMS, попало предприятие ООО «Янко» на юго-востоке Днепра. Территория предприятия небольшая, а значит «шахеды» сработали филигранно», – отмечает паблик.

По информации, имеющейся в открытых источниках, это предприятие занимается оптовой торговлей разными видами топлива и техообсуживанием транспорта.

Со стороны Украины Россию, по данным МО РФ, ночь атаковали 54 дрона самолетного типа. Громко было в Орле.

«По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 – на территории других муниципалитетов Орловской области», – сообщил губернатор области Андрей Клычков.

