Российские дроны поразили предприятия в Днепропетровской области

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня Россия не наносила массированных ударов по тылам на подконтрольных киевскому режиму территориях, тем не менее, даже ограниченное число примененных дронов оказалось болезненным для Украины.

Так, гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что во время атаки дронов на областной центр «поврежден инфраструктурный объект и пожарная часть». Кроме того, без детализации он указал, что в Синельниковском районе после удара начался пожар на неназванном предприятии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Что касается инфраструктурного объекта, то место прилета геолоцировал мониторинговый канал «Изнанка».

«Под удар «шахедов», судя по спутниковым снимкам NASAFIRMS, попало предприятие ООО «Янко» на юго-востоке Днепра. Территория предприятия небольшая, а значит «шахеды» сработали филигранно», – отмечает паблик.

По информации, имеющейся в открытых источниках, это предприятие занимается оптовой торговлей разными видами топлива и техообсуживанием транспорта.

Со стороны Украины Россию, по данным МО РФ, ночь атаковали 54 дрона самолетного типа. Громко было в Орле.