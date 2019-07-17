Российское оружие попадет в Сербию, несмотря на происки Румынии

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Румынии не удастся помешать поставкам российского оружия в Сербию.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Оно придет не Дунаю, так по морю или как-нибудь еще. По Дунаю это было бы дешевле, но коль скоро Румыния решила нарушить международные обязательства и вопреки конвенции о международном речном судоходстве заблокировать поставку абсолютно легального вооружения, это вооружение придет в Сербию иначе.

На месте румын я бы в такие игры не играл. Когда русское оружие останавливают на воде, оно может прийти по земле. Это будет неприятно для многих стран, которые занимаются такого рода дешевыми провокациями», – сказал Бондаренко.

Он предположил, что недружественные действия Румынии могли быть вызваны влиянием США.

«Идея этой пакости родилась не в Бухаресте, а где-то там в Вашингтоне. Румыния — это такой пионер. Она экономически завязана на Германию, а политически — на Вашингтон. Старый Брюссель не любит вот этих пионеров из Восточной Европы за то, что они отстаивают американскую политику», – сказал Бондаренко.

Румыния блокирует доставку российской бронетехники в Сербию по Дунаю. Речь идет о партии из 30 модернизированных танков Т-72 и 30 боевых бронированных машин БРДМ-2, которые Россия подарила Сербии несколько лет назад. Россия и Сербия являются членами Дунайской комиссии, поэтому действия Румынии противоправны.