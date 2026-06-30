Когда российская армия начнёт окружение городов-миллионников, всему миру станет очевидно, что Украина потерпела поражение.

Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские ближе к победе в войне, чем многие думают. Я считаю, что как только Донбасс будет захвачен, особенно если русские дойдут до Днепропетровска, а вероятно, и до Запорожья, будет совершенно очевидно, что Украина потерпела физическое поражение.

Я думаю, что люди, которые говорят, что если русским потребовалось столько времени, чтобы добраться до этих городов, то на захват остальной Украины у них уйдут десятилетия, они ошибаются», – сказал Меркурис.