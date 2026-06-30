Россия ближе к победе, чем многие думают – Меркурис

Максим Столяров.  
30.06.2026 21:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 631
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Когда российская армия начнёт окружение городов-миллионников, всему миру станет очевидно, что Украина потерпела поражение.

Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда российская армия начнёт окружение городов-миллионников, всему миру станет очевидно, что Украина потерпела поражение....

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«Русские ближе к победе в войне, чем многие думают. Я считаю, что как только Донбасс будет захвачен, особенно если русские дойдут до Днепропетровска, а вероятно, и до Запорожья, будет совершенно очевидно, что Украина потерпела физическое поражение.

Я думаю, что люди, которые говорят, что если русским потребовалось столько времени, чтобы добраться до этих городов, то на захват остальной Украины у них уйдут десятилетия, они ошибаются», – сказал Меркурис.

«Перспектива того, что Украина сможет продолжать организованное сопротивление в условиях непрекращающегося давления со стороны России – это иллюзия.

Но Запад, по крайней мере европейцы, продолжают отказываться от любых серьезных переговоров с Россией», – резюмировал он.

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English version :: Читать на английском Россия ближе к победе, чем многие думают – Меркурис

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