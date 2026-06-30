Проводимый российской армией охват Славянско-Краматорской агломерации впоследствии позволит быстро зачистить эти населённые пункты от сил противника.

Об этом в интервью радио «Sputnik» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения основных наших задач, сейчас мы видим, там уже добивают остатки Константиновки, уже 95%. Город, несмотря на все усилия, противник удержать не смог, хотя бросал туда резервы.

Более того, идет продвижение к Славянску. Сегодня украинские аналитики, с удивлением узнали, что фронт уже в 8,5 километрах от Славянска со стороны Рай-Александровки.

То есть, там же не только Константиновка и Красный Лиман, идет давление со стороны Северской и Рай-Александровки.

То есть, очевиден акцент нашего наступления: у нас хотят в ближайшие месяцы зачистить Славянско-Краматорскую агломерацию, несмотря на все трудности.

Ну, мы видим, что продвижение идет, вот именно Красный Лиман и Константиновка добиваются, а дальше будут уже бои на ближних подступах», – сказал Рожин.