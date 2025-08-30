Россия нанесла удар по ВПК Украины «в стиле Запада»

Михаил Рябов.  
30.08.2025 10:40
  (Мск) , Москва
Россия минувшей ночью нанесла новый массированный удар по Украине. По данным киевского режима, было задействовано 537 дронов, 8 баллистических и 37 крылатых ракет.

На этот раз география целей не ограничивалась Киевом и была обширной – Запорожье, Днепропетровск, военный аэродром «Староконстантинов» в Хмельницкой области, объекты в Черкасской, Ивано-Франковской, Ровенской областях, на Буковине и т.д.

Украинские власти традиционно сообщают лишь о пострадавших гражданских объектах. Однако известно о поражении Павлоградского химзавода (производство топлива для ракет) и местного механического завода (ремонт техники, комплектующие). Несколько взрывов прогремело на днепропетровском «Южмаше». На Украине задерживается движение поездов из-за перебоев с электричеством.

«Так, по-моему, мы начинаем уничтожать ВПК Украины по-настоящему, уже в стиле Запада, тотально.  Причем несколько тяжелых ракет летят на одно и то же предприятие одно предприятие и разбивают его в труху. И так несколько предприятий за ночь», – комментирует военкор Александр Сладков.

Российская армия системно бьет по выявленным разведкой тренировочным центрам, местам ремонта техники, расположениям ВСУ и наемников, маршрутам поставок западной помощи, рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Основной акцент – скрытое давление на боеспособность, инфраструктуру и экономику противника, а также контроль за потоками иностранной помощи».

Представители бандеровского режима разразились истеричными проклятиями в адрес Москвы, обещая не идти на уступки и обрекать население на новые страдания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот это и есть истинное лицо российской «дипломатии». Это попытка психологического давления на людей и через них на военно-политическое руководство. Но результат другой: есть боль и гнев, которые сильнее страха. Есть злость на РФ», – хорохорится глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

