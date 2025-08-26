Главной целью России является не освобождение большего числа территорий, а уничтожение ВСУ.

Об этом на канале блогера и бизнесмена Марио Науфала заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

« Территория не важна, вот чего люди не понимают. Я пытался объяснить вам это раньше. Речь идет об уничтожении украинской армии, об уничтожении украинского государства, потому что оно не может поддерживать себя и обеспечивать свои нужды. Вот, чего хотели добиться русские. И они в значительной степени достигли своей цели», – подчеркнул он .

«Вот, почему я пытался объяснить вам, что если русские теряют двадцать или тридцать человек в день, а украинские войска, отступающие, теряют тысячу человек в день, то каков будет результат?..

Ну, это очевидно – Украина проиграла войну. Вы продолжаете говорить о территории, потому что Зеленский хочет, чтобы все сосредоточились именно на этом. Русские уже контролируют большую часть исторически российской территории. Не всю, но большую часть, но это не главная цель», – отметил Макгрегор.